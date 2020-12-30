РИАМО - 30 дек. В Подмосковье в 2020 году ввели уникальную в РФ систему выдачи электронных разрешений на деятельность такси с QR-кодом, с конца сентября в регионе уже выдано более 13 тысяч таких разрешений, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Получить разрешение на работу такси в Московской области можно на региональном портале госуслуг.

«Срок выдачи - пять рабочих дней, после чего в личный кабинет заявителя направляется электронное разрешение с QR-кодом, которое заявитель сможет самостоятельно распечатать и разместить в салоне такси», - говорится в сообщении.

Пассажиры такси могут отсканировать QR-код, чтобы проверить действительность разрешения на сайте Минтранса Подмосковья — mtdi.mosreg.ru. Там же можно узнать информацию о перевозчике и автомобиле, обезопасив свои поездки.

«Ранее разрешение выдавалось на бумаге, а специальный код водители могли скачать на сайте областного Минтранса. Сейчас водители могут оформить разрешение дистанционно, без личного посещения МФЦ», - говорится в сообщении.

Более того, в случае утери распечатанного разрешения его можно заново распечатать из личного кабинета на портале госуслуг. Запись о разрешении вносят в реестр, размещенный на официальном сайте областного Минтранса.

На сегодняшний день в Московской области работают около 90 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям.