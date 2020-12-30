РИАМО - 30 дек. Некоторые россияне начали отказываться от хлеба и заменять его более доступной и биологически ценной альтернативой, рассказал врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов.

По мнению Харлова, продукт лишается своего важного статуса из-за смены поколения. Особое отношение к мучному было у людей, которые еще помнят войну и голод.

«Прогрессивные россияне отошли от правила, что хлеб всему голова. Они употребляют что-то более биологически ценное, что-то более дорогое. Люди старой закалки, которые много времени прожили в Советском Союзе, им будет сложнее отказаться от хлеба», – сказал Харлов в интервью радио Sputnik.

Другой причиной постепенного отказа от хлеба специалист назвал высокую информированность россиян о составе и пользе мучных продуктов.

«Хлеб не является незаменимым продуктом на самом деле. Есть гораздо более дешевые продукты, если пересчитать на плотность биологическую, чем хлеб. Его можно заменить на крахмалистые овощи, то есть картофель, морковь и свекла. Они будут лучше, чем просто хлеб», –​ добавил Харлов в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что еще можно попробовать сами злаки, из которых делают хлеб. Есть их можно в виде каши. Хлеб проходит много стадий обработки, а каша значительно меньше, соответственно она теряет меньше питательных веществ.​