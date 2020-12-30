РИАМО - 30 дек. Жители и гости Москвы смогут прогуляться по городским паркам в новогоднюю ночь, передает ТАСС.

Замдиректора по связям с общественностью «Мосгорпарка» Дарья Косинова отметила, что до 22:00 в парках будут работать катки. Уже в 10:00 1 января катки в столичных парках снова откроются.

«В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией традиционные мероприятия и концертные программы в новогоднюю ночь на территории парков Москвы проводиться не будут. Сами парки будут открыты для посетителей», — сказала Косинова.

​Салюты пройдут в трех парках, подведомственным столичному департаменту культуры, — в парках «Дружба», «Измайлово» и в Митино.​

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