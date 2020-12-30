РИАМО - 30 дек. Размер ежегодной денежной выплаты Почетным донорам СССР и России увеличили в 2021 году, теперь размер выплаты составляет 15,109 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В Подмосковье 29,983 тысячи человек награждены нагрудным знаком «Почетный донор России» и нагрудным знаком «Почетный донор СССР», - отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В 2021 году ежегодную выплату произведут путем перечисления денежной суммы на лицевые счета получателей в кредитных организациях или через отделения «Почты России» до 1 апреля 2021 года.

Лица, которых впервые наградили знаком «Почетный донор России» и ранее не получавшим выплату, необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства с целью ее назначения.