РИАМО - 30 дек. На станции «Косино» Некрасовской линии столичной подземки на пути упал человек, из-за чего были увеличены интервалы в движении поездов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы метрополитена.

«Движение поездов на Некрасовской линии осуществляется в штатном режиме. Ранее из-за человека на пути на станции «Косино» на короткое время были увеличены интервалы движения поездов, следующих в сторону станции «Некрасовка», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент все поезда на участке курсируют согласно графику. Пассажира достали из-под поезда живым.