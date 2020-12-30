РИАМО - 30 дек. При выборе салютов, фейерверков и петард жителям Подмосковья необходимо прежде всего обращать внимание на документы к товару.

Фейерверки, салюты, петарды являются неотъемлемой атрибутикой Нового года, но неправильное хранение и эксплуатация могут привести к печальным последствиям.

При покупке необходимо убедиться, что товар заводского изготовления. У продавца должен быть сертификат соответствия на приобретенный товар.

Необходимо внимательно изучить инструкцию и строго следовать ей. Стоит запомнить, что покупать пиротехнические изделия только в специализированных торговых точках.

Запрещается использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов), а также запускать салюты с балконов и лоджий. При этом нельзя разбирать петарду.

Кроме того, ни в коем случае нельзя запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение двух минут после их задействования.