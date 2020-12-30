РИАМО - 30 дек. В столичном зоопарке подвели итоги 2020 года, за этот год в зоосаде родились порядка 1,5 тысячи детенышей, говорится в сообщении пресс-службы заведения.

Среди родившихся в этом году в зоопарке — редкие и исчезающие виды, которые занесены в международную Красную книгу и Красную книгу России.

«В канун Нового года традиционно все подводят итоги уходящего. 2020 год был непростым и для зоопарка: в течение нескольких месяцев мы были закрыты на карантин, сотрудникам приходилось работать в тяжелых условиях распространения инфекции, а наши питомцы скучали по посетителям. Но жизнь в зоопарке нельзя поставить на паузу, наша работа не прекращалась ни на минуту», - говорится в сообщении.

В зоосаде отметили, что этот год случилось много важных и радостных событий. Рекордсменами по количеству потомства в этом году стали птицы: родились редкие черные аисты, кудрявые пеликаны и кафрские вороны.

«Впервые за 5 лет вылупились птенцы фазана аргуса. Одному из кафрских воронят зоологи помогали появиться на свет – у него не получалось самому выбраться из яйца», - говорится в сообщении.

Также в этом году в зоосаде на свет впервые появилась боливийская ночная обезьяна. Родились малыши и кустарниковых собак, и у северных морских котиков.