РИАМО - 30 дек. Туман и гололед ожидаются в Московской области в среду, водителям следует быть особенно внимательными и аккуратными на дороге, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

При тумане видимость составит 300-800 метров.

«Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий, в случае необходимости будет выведена спецтехника для устранения скользскости на дорогах», - говорится в сообщении.

Автомобилистов попросили быть аккуратнее и не совершать резких маневров, неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать обгонов и перестроений, быть предельно внимательными в зонах пешеходных переходов.

Пешеходам следует переходить проезжую часть в зонах пешеходных переходов, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, обязательно надеть световозвращатели.