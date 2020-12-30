РИАМО - 30 дек. В следующие два года москвичей станут возить еще 820 электробусов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Кроме того, заработают 230 новых зарядных станций, а к концу 2022 года в городе их станет 330», — говорится в сообщении.

Зарядки не более чем за 10 минут пополняют электробус энергией на следующие 40-50 километров.

Обслуживают станции в течение 15 лет компании-производители, поэтому прослужат они долго и качественно.

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