РИАМО - 30 дек. Свалку строительного мусора у здания МГУ в столичном районе Раменки ликвидируют в кратчайшие сроки, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По поручению мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) в настоящее время ведутся крупномасштабные работы по очистке от строительного мусора площадки, где планируется построить научно-технологическую долину МГУ. Стоит задача провести эти работы в кратчайшие сроки и передать площадку строителям», - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что общая площадь территории, которую необходимо убрать, составляет порядка 40 гектаров. Сейчас перед работниками стоит серьезная работа по вывозу железобетона, строительного мусора. Особое внимание уделят сортировке грунта, который затем отправляется на утилизацию.

По словам Бирюкова, сейчас на площадке трудятся порядка 3 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, задействовано более 1 тысячи единиц техники. Для рабочих организованы пункты обогрева и горячего питания, работает медицинский пост.