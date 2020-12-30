РИАМО - 30 дек. Курс европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже поднялся на 1,55% к закрытию предыдущей сессии и достиг 92,08 рубля, передает ТАСС.

В последний раз курс евро находился выше 92 рублей 23 декабря.

«К 17:26 евро торговался на отметке в 92,0025 рубля (+1,47%)», — говорится в сообщении.

Курс американской валюты также вырос на 1,2% — до 74,925 рубля.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизились на 0,33% — до 51,06 доллара за баррель.​

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