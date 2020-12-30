РИАМО - 30 дек. Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который накладывает запрет на выдачу сведений, в том числе имущественного характера, о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета и ФСБ России, а также об отдельных категориях военных даже без непосредственной угрозы их безопасности, передает kp.ru.

Ранее данный закон получил одобрение Государственной думы РФ.

«Как сообщили авторы проекта, в последнее время «расширяется практика несанкционированного опубликования» данных о частной жизни правоохранителей и судей. Эта ситуация негативно влияет на их работу», —​ говорится в сообщении.

Сокрытие информации об имуществе и персональных данных поможет защитить силовиков от угроз и спекуляций.