РИАМО - 30 дек. Лидер политической фракции ЛДПР Владимир Жириновский пояснил свои слова о возможных преемниках президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

Ранее Жириновский предположил, что на пост главы государства могут претендовать председатель правительства Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Это список людей, которые сейчас входят в высшее политическое руководство страны и сейчас логично оценивать лишь кого-то из них», — пояснил Жириновский.

Он подчеркнул, что это не список тех, кто точно может стать преемником главы государства в 2024 году.

При этом политик добавил, что сам намерен баллотироваться на выборы в 2024 году. Кроме того, по мнению главы ЛДПР, Путин также может принять участие в выборах. Жириновский предположил, что о своем решении президент объявит не ранее, чем в конце 2023 года.

«Если же он сам не пойдет, то от Кремля появится совершенно новый человек. И от оппозиции будут совершенно другие люди», — пояснил лидер ЛДПР.