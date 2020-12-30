РИАМО - 30 дек. В новогодние каникулы жителям Подмосковья необходимо быть крайне бдительными и соблюдать требования пожарной безопасности, чтобы праздники не обернулись трагедией.

Новогодние и рождественские праздники — замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают новогоднюю елку. При этот необходимо помнить несколько простых правил.

Елка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов, а для для ее освещения необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.

Запрещается украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида, а также зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.

Елку не следует устанавливать около выходов и в проходах. Заполнение помещений людьми сверх нормативного значения не допускается. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.

У елочных гирлянд должен быть не только сертификат безопасности, но и включенный в него пожарный сертификат. При выборе гирлянды предпочтение лучше отдать менее мощным. Чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, и, соответственно, меньше риск возгорания.

Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений. При малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) немедленно нужно ее выключить.

При проведении новогодней елки запрещается одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы; использовать ставни на окнах для затемнения помещений; уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные места; полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений.

В случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить по телефонам: 01, 101 или 112.