РИАМО - 30 дек. По поручению председателя Московской областной думы, руководителя фракции «Единая Россия» Игоря Брынцалова депутаты Мособлдумы посетили больницы в своих избирательных округах, а также поздравили медработников с наступающим Новым годом, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Депутаты продолжают работу несмотря на официальное закрытие осенней сессии. Так, Брынцалов вручил подарки медработникам из Балашихинского роддома, Балашихинской областной больницы, областного онкоцентра и станции скорой помощи.

«Эпидемия превратила уходящий год в настоящее испытание. Но опасной инфекции в Подмосковье противостоят профессиональные, сильные и смелые люди – наши медицинские работники. Хочу от всей души поблагодарить вас за этот подвиг и тысячи спасенных жизней. Накануне любимого праздника хочу пожелать главного – чтобы вы победили в наступающем году эпидемию, а мы будем всеми силами вам в этом помогать», - отметил Брынцалов.

Медики из Балашихинской областной больницы получили поздравления и от председателя комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тараса Ефимова. Депутат поблагодарил медиков.

В текущем году для больницы приобрели три легковых санитарных автомобиля и микроавтобус. Транспортные средства были куплены в рамках регионального закона о наказах.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов присоединился к акции «Спасибо врачам» в Наро-Фоминске, где поздравил медиков областной больницы и передал им питьевую воду.

Первый заместитель председателя Мособлдумы, член комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Лариса Лазутина совместно с заместителем председателя комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Дмитрием Голубковым доставили подарки врачам инфекционного отделения Одинцовской областной больницы.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый поздравил медиков, которые работают в «красной зоне» ковид-центра Жуковской городской больницы и передал медучреждению елку, подарки и новогодние украшения.

Член комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Линара Самединова поздравила медиков роддома, который переоборудовали в ковид-госпиталь в Павловском Посаде. Она пожелала врачам здоровья и передала новогодние подарки.

Заместитель председателя Комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Роман Горбунов поздравил врачей Серпухова, которые работают в «красной зоне». Так, специалисты инфекционного отделения ЦРБ получили сладкие подарки.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев встретился с врачами в Михневе. Встреча прошла в «чистой зоне» с соблюдением мер безопасности. Депутат пожелал медикам здоровья и поздравил с праздниками. Также Голубев передал подарки и поздравления для врачей «красной зоны» Каширской ЦРБ.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Марина Шевченко поздравила врачей из Яхромского ковидного отделения Дмитровской областной больницы.