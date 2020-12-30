РИАМО - 30 дек. Бесплатное посещение государственных музеев Подмосковья будет доступно детям с 2 по 10 января, посещение музеев организовано с соблюдением мер безопасности, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Возможность бесплатного посещения предоставляется детям Подмосковья и других регионов России в рамках ежегодной акции «Музей-детям».

«Цель акции – популяризация культурного наследия Москвы и Подмосковья, формирование у молодого поколения целостного понимания истории российского государства, воспитание патриотического духа у молодого поколения страны», – говорится в сообщении.

Во время новогодних каникул прошлого года в музеях региона побывали 30 тысяч детей.

Правила посещения можно узнать на сайтах государственных музеев. Экскурсии в музеях проводятся платно, группами, чье количество не превышает пяти человек, по сеансам и по предварительной записи.

Участник акции должен получить на сайте музея электронный сертификат, который предоставляет ему право бесплатного посещения музея.

В государственные музеи Подмосковья входят Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского, музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева, Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».

Государственными музеями региона также являются Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока, Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль», Московский областной музей народных художественных промыслов, а также Военно-технический музей.