РИАМО - 30 дек. Масштабная бесплатная вакцинация населения от Covid-19 продолжится в Подмосковье в новогодние праздники, прививочные пункты будут работать все зимние каникулы, кроме 1 и 7 января, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе на базе медицинских организаций развернуто более 90 прививочных пунктов. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте (covid.mz.mosreg.ru)», — говорится в сообщении.

Медицинская процедура добровольная, она проводится отечественной двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Прививки ставят в первую очередь врачам, учителям и сотрудникам МФЦ. Теперь вакцину получают и жители Подмосковья старше 60 лет.

Записаться на прививку можно через электронную запись на портале «Госуслуг» или по телефону 122. Перед тем, как сделать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом, а также сдать кровь и пройти ИФА-тест на антитела.

По результатам полученных сведений медспециалист примет решение — направить человека на вакцинацию или нет. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Через 21 день после укола нужно повторно явиться к врачу для введения второго компонента вакцины.

Прививка от коронавируса ставится жителям в возрасте от 18 лет, которые не переболели Covid-19, а также не относятся к группам риска по здоровью. Кроме того, вакцину не ставят беременным, кормящим матерям, аллергикам, людям с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями. Если у человека высокая температура, ему также откажут в вакцинации.

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Текстовая трансляция

30 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Масштабная вакцинация от коронавируса продолжится в Подмосковье в новогодние праздники. На территории региона работают свыше 90 прививочных пунктов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 63 тыс человек в Подмосковье временно перешли на дистанционную работу из‑за пандемии. Часть сотрудников трудится неполный рабочий день или неделю.

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- Федеральное медико-биологическое агентство РФ планирует начать клинические испытания собственной вакцины от Covid-19 до конца 2020 года.

«Фактически это антидот для коронавирусной инфекции. Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата, и, с другой стороны, высокую эффективность, превышающую 99%», — сказала руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

- В Москве за сутки госпитализировали 1726 пациентов с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.

- Еще 5896 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.

- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.

- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.

- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».

- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.