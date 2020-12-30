РИАМО - 30 дек. В новогоднюю ночь общественный транспорт Москвы перейдет на особый режим работы, а парковки станут бесплатными, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Спешим напомнить, что в новогоднюю ночь Московский транспорт для вас будет работать в особом режиме. Проезд на метро и МЦК будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января», – говорится в сообщении.

Работа МЦД продлиться до 02:30 ночи 1 января. Наземный транспорт предложит своим пассажирам бесплатный проезд, который будет действовать с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. 59 маршрутов будут курсировать всю новогоднюю ночь, а 100 – до 3:30 ночи. Также будет работать 15 ночных маршрутов.

С 1 по 9 января уличные парковки станут бесплатными, а 10 января они будут работать по воскресному режиму.