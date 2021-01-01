РИАМО - 1 янв. В пятницу в России вступили в силу новые правила целевого обучения в вузах и колледжах, сообщает Газета.ru.

«Согласно документу, устанавливается ответственность для образовательных организаций, направляющих абитуриентов на целевое обучение с последующим трудоустройством. При отказе в трудоустройстве такие организации теперь будут возмещать бюджету расходы на обучение целевика», — говорится в сообщении.

Число бюджетных мест для целевого обучения, выделяемое для субъектов РФ, будут согласовывать с органами государственной власти регионов.

Места на целевое обучение выделяет государство. Абитуриенты поступают в колледжи или вузы по направлениям будущих работодателей, учатся они бесплатно. После окончания обучения выпускник должен отработать не меньше трех лет в организации, которая организовала его обучение. ​​