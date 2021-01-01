РИАМО - 1 янв. С пятницы водители автомобилей в России могут сами заниматься комплектацией аптечек, а не покупать готовые варианты, сообщает Федеральное агентство новостей.

Данное решение ранее было принято министерством здравоохранения РФ.

«При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до этой даты (1 января - ред.), смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года», — уточнили в министерстве.

Изменения не доставят неудобств водителям. Нововведение позволит автолюбителям лично приобретать нужные средства первой помощи, а также пополнять аптечку по мере реальной необходимости.​​

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