РИАМО - 30 дек. Московское областное УФАС России приняло решение включить ООО СМНП «Тепловик» в реестр недобросовестных поставщиков, общество нарушило условия исполнения контракта, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласно представленным сведениям, учреждение в лице министерства строительного комплекса Подмосковья заключило с ООО контракт на оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте: Реконструкция здания служебного флигеля Музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» по адресу: Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово», – говорится в сообщении.

По причине того, что общество нарушило условия исполнения контракта, учреждение расторгло его в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта было подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии регионального УФАС обществом не были предоставлены документы, которые свидетельствовали бы об устранении нарушений условий контракта в срок, установленный законом.

После того, как доводы лиц, которые участвовали в рассмотрении сведений, были выслушаны, а доказательства изучены, УФАС России по Московской области пришло к выводу, что сведения в отношении ООО СМНП «Тепловик» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.