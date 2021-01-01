РИАМО - 1 янв. Мессенджер WhatsApp теперь не работает на ряде старых телефонов, сообщает РИА Новости.

«Приложение не будет функционировать на ряде устройств, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3», — отмечается в материале.

В первую очередь мессенджер перестал работать на iPhone 4 и более ранних версиях. Для работы приложения нужно обновить операционную систему до iOS 9. Чтобы не потерять переписки, лучше сделать их резервную копию.​​