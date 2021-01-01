РИАМО - 1 янв. С пятницы в России действуют новые минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку, коньяк и игристые вина, сообщает Газета.ru.

«Минимальная розничная цена на водку выросла на 5,7% — до 243 рублей за 0,5 литра, коньяк поднялся в цене на 3% — до 466 рублей за полулитровую бутылку», —​ говорится в сообщении.

Минимальная цена на игристое вино теперь составляет 169 рублей за бутылку, поднявшись на 3%.

Действие данных цен сохранится до 31 декабря 2026 года включительно.​

Проезд и алкоголь: что подорожает в Москве с 1 января 2021 года>>