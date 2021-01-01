РИАМО - 1 янв. В России начали действовать новые правила установки новогодних елок, теперь их нельзя устанавливать ближе чем на 1 метр к отопительным приборам и у эвакуационных выходов, сообщает Газета.ru.

«Новые правила противопожарного режима вступают в действие с пятницы», — говорится в сообщении.

Новогодняя елка должна стоять на устойчивом основании и не должна загораживать выходы из помещения.

Ветки дерева должны находиться на расстоянии не менее метра от полотков, стен, приборов отопления и кондиционирования.