РИАМО - 1 янв. В России вступил в силу закон об удаленной работе, подписанный ранее президентом Владимиром Путиным.
«Дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, иного обособленного структурного подразделения», — говорится в тексте закона.
Теперь можно работать дистанционно на постоянной или временной основе (до полугода), а также периодически.
Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко сообщила, что, согласно закону об удаленной работе, перевод сотрудника на дистанционный режим не может превышать шести месяцев, кроме того, у работника сохраняется право на полноценный отпуск в 28 дней.
Закон вводит три понятия — удаленная работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа.
При временной дистанционной работе сотрудника переводят на удаленку не более чем на шесть месяцев. При комбинированной работе стационарная и дистанционная чередуются по графику. Это даст возможность работнику и работодателю устанавливать трудовые правоотношения в новых реалиях.
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