РИАМО - 1 янв. В России вступил в силу закон об удаленной работе, подписанный ранее президентом Владимиром Путиным.

«Дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, иного обособленного структурного подразделения», —​ говорится в тексте закона.

Теперь можно работать дистанционно на постоянной или временной основе (до полугода), а также периодически. ​

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко сообщила, что, согласно закону об удаленной работе, перевод сотрудника на дистанционный режим не может превышать шести месяцев, кроме того, у работника сохраняется право на полноценный отпуск в 28 дней.

Закон вводит три понятия —​ удаленная работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа.

При временной дистанционной работе сотрудника переводят на удаленку не более чем на шесть месяцев. При комбинированной работе стационарная и дистанционная чередуются по графику. Это даст возможность работнику и работодателю устанавливать трудовые правоотношения в новых реалиях. ​