РИАМО - 30 дек. В преддверии Нового года в Москве украсили яркой иллюминацией около 1 тысячи автобусов, трамваев и электробусов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Новогоднего настроения всем пассажирам!» — написал градоначальник на своей странице «ВКонтакте».

Мэр добавил, что в столичной подземке самым нарядным вагоном является новогодний «Еж».

«Пожалуйста, продолжайте носить в транспорте средства защиты, а Московский транспорт подарит праздничную атмосферу», — добавил Собянин.