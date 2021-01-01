РИАМО - 1 янв. В России вступил в силу федеральный закон, которым запрещается продажа закиси азота («веселящего газа») в немедицинских целях, сообщает РИА Новости.
Подписанный президентом Владимиром Путиным закон был ранее опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения», — говорится в сообщении.
Также под запретом оказалась пропаганда употребления закиси азота не по назначению, то есть для одурманивания.
Сегодня закись азота используется для медицинских целей, например, при наркозе, а еще в промышленности — для консервирования и хранения продуктов. Употребление человеком данного газа может привести к угнетению дыхания, сердечной недостаточности, гипоксии. Имели место и смертельные случаи.
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