РИАМО - 1 янв. В России вступил в силу федеральный закон, которым запрещается продажа закиси азота («веселящего газа») в немедицинских целях, сообщает РИА Новости.

Подписанный президентом Владимиром Путиным закон был ранее опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения», —​ говорится в сообщении.

Также под запретом оказалась пропаганда употребления закиси азота не по назначению, то есть для одурманивания.

Сегодня закись азота используется для медицинских целей, например, при наркозе, а еще в промышленности — для консервирования и хранения продуктов. Употребление человеком данного газа может привести к угнетению дыхания, сердечной недостаточности, гипоксии. Имели место и смертельные случаи.​​​