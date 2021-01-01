РИАМО - 1 янв. Федеральный закон о восстановлении системы вытрезвителей вступил в силу в России, сеть вытрезвителей полностью свернули в стране в 2011 году, сообщает РИА Новости.

«В соответствии с документом, за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления закрепляются «полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам», —​ отмечает издание.

Система вытрезвителей будет выстаиваться в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Стоимость пребывания в таком заведении будет устанавливаться на региональном уровне. Согласно оценкам парламентариев, речь может идти о 1,5 тысячах рублей за ночь.

Правила работы вытрезвителей определят министерства здравоохранения, труда соцзащиты, а также МВД.​