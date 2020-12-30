РИАМО - 30 дек. Гололед прогнозируется в Подмосковье в вечером в среду и до утра четверга, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды <…> в вечерние часы 30 декабря с сохранением ночью и утром 31 декабря местами в Московской области ожидается гололед, гололедица», — говорится в сообщении.

Жителей призвали к максимальной внимательности. Водителям по возможности стоит воздержаться от поездок на личном транспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

Пешеходам рекомендовано соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.