РИАМО - 1 янв. В пятницу в России вступил в силу закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей в год, сообщает Газета.ru.

«Новая ставка НДФЛ действует только для тех граждан, чьи доходы превышают планку в 5 миллионов рублей в год. Для остальных россиян сохраняется прежняя ставка — 13%», —​ отмечает издание.​

Увеличение ставки должно привести к налоговым поступлениям в размере 60 миллиардов рублей в 2021 году. При этом в 2022-м данная сумма должна вырасти до 64 миллиардов рублей, а в 2023-м — до 68,5 миллиардов рублей.

Полученные средства направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

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