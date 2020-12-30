РИАМО - 30 дек. Для строительства домов по программе реновации в Москве за год подобрали 49 площадок, там появятся дома для 37 тысяч жильцов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, на этих площадках построят более одного миллиона квадратных метров недвижимости.

«С 2017 года нам удалось подобрать 472 площадки для строительства домов и будущего переселения жителей, и эта работа в дальнейшем будет продолжена», — отметил Левкин.

Больше всего площадок в уходящем году подобрали на юго-востоке города. Второе место занимают северо-восток и восток Москвы, третье — север.

«Беспрецедентная по масштабам программа реновации отвечает на ключевой запрос москвичей — иметь качественное и доступное жилье, необходимую инфраструктуру и рабочие места рядом с домом. В рамках программы в новое жилье переедут жители 350 тысяч квартир — это порядка одного миллиона москвичей», — сказал заместитель мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.