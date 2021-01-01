РИАМО - 1 янв. С нового года минимальный размер оплаты труда в РФ вырос на 5,5%, до уровня 12 792 рубля, прожиточный минимум для трудоспособного населения вырос на 3,7% и составляет теперь в целом по стране 11 653 рубля, сообщает ТАСС.

«С 1 января пенсия по старости вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 6044,48 рубля. В результате индексации прибавка у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Социальные пенсии проиндексировали на 2,6%», — добавляется в сообщении.

Кроме того, в России увеличился размер маткапитала: на первого ребенка — до 483 881,83 рубля, на второго — до 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка в семьях, где за первого ребенка его не получали, теперь составляет 639 432 рубля.

Также отныне средства материнского капитала можно потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке.

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