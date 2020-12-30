РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 дек. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации детского сада на улице Некрасова в микрорайоне Финский в Щелкове, завершить строительство и ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства детского сада на 125 мест», - говорится в сообщении.

Проверка сметных расчетов проводилась для определения их соответствия физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектом.

Новый объект образования будет соответствовать всем стандартам современного дошкольного образовательного учреждения. Проектирование и строительство предусмотрено в рамках госпрограммы МО «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета области.