РИАМО - 30 дек. В Москве объявили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, ожидаются гололед и гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«При управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», - говорится в сообщении.

Водителей призвали отказаться от резких маневров на дорогах. Важно быть внимательными и осторожными, четко соблюдать ПДД.

В случае необходимости нужно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8(495)637-22-22.