РИАМО - 30 дек. Следователи установили предположительный очаг возгорания, который привел к смерти двух детей 2015 и 2019 годов рождения при пожаре в городском округе Клин, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Во время осмотра специалисты установили предположительный очаг возгорания, им стал проем печной трубы в перекрытии первого и мансардного этажа. Основной версией произошедшего является неисправность печного оборудования.

«По предварительным данным следствия, 29 декабря 2020 года при тушении возгорания в жилом доме, расположенном в СНТ Лучезарное в селе Троицкое обнаружены тела двух детей 2015 и 2019 годов рождения. Их мать во время пожара выпрыгнула в окно. Затем женщина пыталась спасти детей, но в дом войти уже не смогла», – говорится в сообщении.

На текущее время назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы.

Проведение допросов жильцов соседних домов уже запланировано. В данный момент ведется сбор необходимых характеризующих материалов, в администрации округа истребована документация на обозначенный дом.

По факту смерти двух детей в результате пожара возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ, а именно причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.