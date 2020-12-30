РИАМО - 30 дек. Столичная полиция предупредила москвичей и гостей города о закрытии 31 декабря Красной площади, достопримечательность закроют с 18:00, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«ГУ МВД России по городу Москве информирует о том, что 31 декабря с 18 часов Красная площадь закрыта для посещения», - говорится в сообщении.

При этом ГУМ-каток, который находится на Красной площади, будет работать 31 декабря до 19:00.

Представитель пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы уточнил РИАМО, что доступ граждан на Красную площадь ограничат в целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все рождественские и новогодние праздничные мероприятия в этом году отменены. В департаменте регбезопасности попросили граждан проявить понимание и воздержаться в период новогодних каникул от посещения мест с массовым пребыванием людей.