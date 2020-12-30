РИАМО - 30 дек. Московское областное УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица ООО «Фортуна +» на сумму 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Семь вершин», ООО «Фортуна», ООО «Фортуна +» и ООО «Вектор групп» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», - говорится в сообщении.

Аукционы проводились ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею», ГБОУ «Училище (техникум) олимпийского резерва № 1» и ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» на предмет деятельности туристических агентств.

ООО «Фортуна +» признали нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».