РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. В новогодние праздники для удобства жителей клиентский офис МособлЕИРЦ в Люберцах будет работать 4 и 5 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«График работы клиентских офисов и контактного центра МособлЕИРЦ изменится в период новогодних праздников. 31 декабря - сокращенный рабочий день - офисы закроются на час раньше привычного времени. С 1 по 10 января - выходные дни. Для удобства жителей Люберец 4 и 5 января с 8:00 до 20:00 будет работать клиентский офис по адресу: Октябрьский проспект, дом 5», - говорится в сообщении.

С 11 января 2021 года все клиентские офисы вернутся к обычному режиму работы.

Что касается работы контактного центра МособлЕИРЦ, то 31 декабря он будет функционировать до 18:00. 1 и 2 января - выходные. В остальные дни новогодних праздников контактный центр будет работать в обычном режиме - с 8:00 до 22:00. Телефоны контактного центра: 8(496)245-15-99 и 8(499)444-01-00.