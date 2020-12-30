РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Жители Подольска могут обратиться в контактный центр МособлЕИРЦ по двум телефонным номерам и получить консультацию, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Контактный центр МособлЕИРЦ начинает прием звонков по двум номерам. Для удобства клиентов в дополнение к номеру контактного центра: 8(496)245-15-99 начал работать еще один номер: 8(499)444-01-00», - говорится в сообщении.

Позвонив в контактный центр, абоненты из Подольска могут: передать показания приборов учета, проконсультироваться по вопросам начислений за ЖКУ и работы в личном кабинете клиента, заказать поверку или замену приборов учета, а также получить справочную информацию.