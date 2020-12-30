РИАМО - 30 дек. Депутаты Московской городской думы приняли проект постановления о смете расходов в 2021 году, согласно документу, финансирование городского заксобрания сократится на 21% в сравнении с 2020 годом, передает корреспондент РИАМО.

«Общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год составляет более 1,8 миллиарда рублей, около 1,4 миллиарда рублей составляет выплата заработной платы и компенсаций за медицинское обслуживание лицам, замещающим государственные должности города Москвы, и государственным гражданским служащим, в том числе помощникам и советникам депутатов», - сказал руководитель аппарата Московской городской думы Всеволод Тимофеев.

Он добавил, что в соответствии с принятым постановлением в 2021 году на 67% сокращается выделение средств для закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности. На эти цели выделено почти 239 миллионов рублей.