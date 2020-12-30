РИАМО - 30 дек. Десятилетняя Арина из Королева загадала на Новый год желание побывать в Большом театре и пообщаться с балеринами, теперь ее мечта исполнилась – губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил девочку на спектакль «Щелкунчик», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор также подарил девочке куклу в виде балерины.

«Ариша серьезно увлечена балетом, и видно было, что эмоции ее сегодня переполняли. Она рассказала, что часто включает на YouTube-канале разные сцены из балета и внимательно их смотрит», — сказал Воробьев.

После спектакля Арина познакомилась за кулисами с исполнителями главных ролей.

«Это был особенный день и для Ариши, и для нас. Танцевать спектакль, когда на тебя смотрит такой ребенок, - особое чувство. Хочется пожелать ей здоровья и, конечно, продолжать верить в мечты. Ведь они сбываются», — рассказала заслуженная артистка России Анастасия Горячева.

Артисты подарили Арине пуанты, а премьер Большого театра Владислав Лантратов подписал на память книгу «Щелкунчик и мышиный король».

Для девочки также была организована экскурсия по Большому театру.

У девочки детский церебральный паралич, нарушение зрения. Арина написала открытку со своим желанием Деду Морозу, которую губернатор снял с «Елки желаний». Традицию исполнять мечты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, начал президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня мы с дочкой впервые побывали в Большом театре - впечатлены его масштабами! Очень яркие эмоции у ребенка. Она сидела и внимательно наблюдала за каждым действием балерин», — отметила мама девочки Анастасия.

Она поблагодарила губернатора Подмосковья и всех тех, кто помог желанию исполниться.