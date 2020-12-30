РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. График работы медорганизаций Подольска в новогодние праздники опубликовали на сайте администрации округа, сообщается на сайте администрации округа.

«Отдел экологии и охраны здоровья граждан администрации городского округа Подольск информирует о графике работы медицинских организаций в Подольске с 1 по 10 января. Ознакомиться с ним могут все желающие на сайте администрации муниципалитета: http://подольск-администрация.рф/grafik-raboty-meditsinskih-organizatsij-v-period-s-1-po-10-yanvarya-2021-goda/», - говорится в сообщении.

Прием будет осуществляться по неотложным показаниям. Для того, чтобы вызвать медицинского сотрудника на дом, необходимо обратиться по телефону: 8(800)550-50-30.