РИАМО - 30 дек. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому за клевету в интернете россиянам будет грозит до двух лет лишения свободы, а в случае отягчающих обстоятельств — до пяти лет колонии, сообщает РИА Новости.

Законом вносятся поправки в статью 128.1 УК РФ. Ранее за публичную клевету полагались только штрафы и обязательные работы. Теперь же к ним добавились принудительные работы, административный арест, а также реальный тюремный срок.

«За клевету в публичном выступлении, СМИ или интернете теперь грозит до двух лет лишения свободы. Такое же наказание предусматривается и за клевету в отношении нескольких лиц», — говорится в сообщении.

Если же клевета совершена с использованием служебного положения, то срок заключения увеличивается до трех лет.

Особое наказание теперь предусмотрено за бездоказательное обвинение гражданина в совершении особо тяжкого преступления, а также изнасилования. Нарушителя ждет штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Указанные меры будут распространятся на всех пользователей Сети, включая блогеров, а также авторов, ведущих каналы в мессенджере Telegram.