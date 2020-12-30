РИАМО - 30 дек. Пригородные поезда №6201 Крюково – Останкино и №6202 Останкино – Крюково отменили для скорейшего ввода движения электричек в график после сбоя на участке Москва - Крюково, говорится в сообщении пресс-службы Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

«Также поезд №6358 проследует без остановок на остановочном пункте Молжаниново, Новоподрезково и Подрезково. Просим отнестись к этому с пониманием и приносим извинения за неудобства», - говорится в сообщении.

Ранее по техническим причинам были задержаны электрички на участке Москва - Крюково. Железнодорожники делают все необходимое для возобновления движения.