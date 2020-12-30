РИАМО - 30 дек. В Москве в среду днем загруженность дорог достигла семи баллов из десяти возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улицы города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались у станции метро «Таганская», на Садовом кольце, улице Земляной Вал, Устьинской, Москворецкой и Кремлевской набережных.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением на западе, северо-западе и юго-востоке города. А также на Третьем транспортном кольце и МКАД.

К 19:00 загруженность городских дорог снизится до шести баллов, к 20:00 — до четырех баллов.