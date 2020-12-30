РИАМО - 30 дек. Стал известен график приема граждан в приемной правительства Московской области на январь 2021 года, соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Так, 12 января с 10:00 прием будет вести замминистра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов. В этот же день с 15:00 принимать граждан будет министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова будет принимать граждан 13 января с 10:00. Также в этот день с 15:00 прием будет вести начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

14 января с 10:00 граждан примет министр образования Московской области Ирина Каклюгина, а с 15:00 — министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Также с 10:00 15 января принимать граждан будет министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, а с 15:00 — министр культуры Московской области Елена Харламова.

18 января с 10:00 прием проведет председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина, а с 15:00 — министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина.

Кроме того, 19 января принимать граждан будут зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар и исполняющая обязанности министра экономики и финансов Подмосковья Эльмира Кадырова.

20 января принимать граждан будут министр жилполитики Подмосковья Инна Федотова, зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев и председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Также 21 января прием проведут министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, первый зампред правительства региона Ольга Забралова и министр энергетики Московской области Александр Самарин.

22 января граждан будут принимать министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

25 января будут вести прием начальник Главного управления культурного наследия Подмосковья Валерия Березовская и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин и министр правительства региона по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе проведут прием граждан 26 января.

Кроме того, 27 января граждан примут зампред правительства Подмосковья Максим Фомин, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик и исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

28 января принимать жителей Подмосковья будут руководитель Государственной жилищной инспекции Московской области Ольга Федина, зампред правительства Подмосковья — министр экологии и природопользования Андрей Разин, советник губернатора Подмосковья в ранге министра Хатиа Окуджава.

29 января приемы проведут министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская, зампред правительства региона Вячеслав Духин и председатель комитета лесхоза Московской области Елена Казимир.

Личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.