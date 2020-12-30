РИАМО - 30 дек. Российский лидер Владимир Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за оскорбление граждан, передает ТАСС.

За первое нарушение госслужащему или муниципальному служащему будет грозить административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификация.

«За повторное нарушение штраф составит от 100 тысяч до 150 тысяч рублей или дисквалификация на срок до двух лет», — отмечается в материале.

Документ также увеличил штрафы за оскорбление: для физлиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

В законе уточняется, что оскорбление — это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но и в «иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности». ​​