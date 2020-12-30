РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Депутаты Люберец, члены партии «Единая Россия» поздравили многодетные семьи округа с наступающими праздниками и вручили им подарки от регионального отделения партии, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«Руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов городского округа Люберцы Александр Шлапак, исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Беловодский и депутат Леонид Троицкий поздравили многодетные семьи Люберец с наступающими праздниками и вручили им подарки от регионального отделения», - говорится в сообщении.

В мероприятии также приняли участие члены Общественной палаты муниципалитета.

«Партийцы передали 67 подарков 16 многодетным семьям городского округа Люберцы», - отмечается в сообщении.

По словам Шлапака, главным институтом общества всегда являлась семья.

«Из-за ограничений, касающихся проведения различных массовых мероприятий, посетить традиционные новогодние елки в этом году у семей не получится, но, надеемся, что эти небольшие подарки помогут создать праздничное настроение. На примере многодетных семей, которых мы поздравили, хорошо видно, что родители в меру своих сил чтят традиции и стараются дать детям самое лучшее. Мы в свою очередь всегда готовы помогать и поддерживать такие семьи не только в праздничные дни», - отметил Шлапак.

Одна из семей, которых поздравили на этой неделе единороссы, находится в особенном положении. Отец семерых детей Виктор Скульский уже несколько месяцев борется с раком желудка. У семьи есть свой аккаунт в Instagram, который ведет супруга Виктория Скульская и рассказывает о том, как они объединилась перед страшным недугом отца семейства. Информация о помощи семье доступна по ссылке.

Подмосковное реготделение «Единой России» продолжает акцию по поздравлению детей из многодетных семей. В рамках поздравлений и предновогодних мероприятий тысяча детей из многодетных и малоимущих семей региона получит в подарок рюкзак со сладостями и пенал со школьными принадлежностями.