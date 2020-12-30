РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. В городском округе Люберцы открыты четыре пункта вакцинации от коронавируса, прививочные кабинеты будут работать в новогодние праздники, говорится в сообщении Люберецкой областной больницы.

«Пункты вакцинации от Covid-19 работают с 9:00 до 15:00 по установленному графику. Поликлиническое отделение №2 будет работать 4, 6, 9 января; поликлиническое отделение №3 - 4, 5, 6, 8 января; поликлиническое отделение №4 - 5, 7 января; поликлиническое отделение №6 - 6, 8, 10 января», - говорится в сообщении.

Все пункты вакцинации есть на интерактивной карте (https://covid.mz.mosreg.ru/). Там же можно посмотреть график работы и перейти к записи на процедуру через портал госуслуг или колл-центр 122.

Привиться от ковида можно отечественной вакциной «Спутник V».

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Текстовая трансляция

30 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Масштабная вакцинация от коронавируса продолжится в Подмосковье в новогодние праздники. На территории региона работают свыше 90 прививочных пунктов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 63 тыс человек в Подмосковье временно перешли на дистанционную работу из‑за пандемии. Часть сотрудников трудится неполный рабочий день или неделю.

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- Федеральное медико-биологическое агентство РФ планирует начать клинические испытания собственной вакцины от Covid-19 до конца 2020 года.

«Фактически это антидот для коронавирусной инфекции. Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата, и, с другой стороны, высокую эффективность, превышающую 99%», — сказала руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

- В Москве за сутки госпитализировали 1726 пациентов с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.

- Еще 5896 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.

- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.

- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.

- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».

- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.