РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. На стадионе «Торпедо» в Люберцах функционирует лыжня, горожане и гости городского округа могут покататься там бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Рады сообщить, что на стадионе «Торпедо» функционирует лыжня для классического и конькового хода. Время работы: ежедневно с 09:00 до 16:00 и с 19:00 до 22:00, посещение бесплатное для всех желающих», - говорится в сообщении.

Арендовать лыжи можно в пункте проката, который находится на запасном поле стадиона.